KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, imza kampanyasının, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, Nakil Kurulu’nu çalıştırmadan “keyfi bir şekilde yaptığı” savunulan görevlendirmelerin iptal edilmesi ve kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebi ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Bengihan, toplanan imzalar yarın saat 09:30’da Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletileceğini ve bakanlık önünde konu ile ilgili basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

