KTAMS Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi  

DİSK VE BİRLEŞİK METAL-İŞ

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Türkiye Cumhuriyeti’nden Disk Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, katılımcı sendika ve siyasi parti temsilcilerine, Türkiye işçi sınıfının selamlarını getirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı

KTAMS’ın 37’inci Olağan Genel Kurulu’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdaroğlu, “salgından dolayı yaşanan seyahat zorluklarına rağmen sizlerin Genel Kurulu’nu izlemeye ve dostlarımızla bir araya gelme çabamızı sürdürmeye çalıştık. Sizleri görmek ve coşkunuza tanıklık etmek ve Kıbrıs’ın son 3 yılı ile ilgili gelişmeleri birinci ağızdan öğrenmek için sizlerle bir araya gelmek istedik” dedi.

Serdaroğlu, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açılış konuşmasının selamladığını ifade ederek, “Baktığımız zaman tüm ülkelerde işçilerin sorunları aynı… Bazı hedefler vardır; o hedefler bizi bu kadar zorluklar karşısında da bizi mücadeleye zorlar. Bizim umudumuzun bittiği yerde de inadımız başlar, işçi sınıfının umudunun bittiği yerde inadı başlar” dedi.

Serdaroğlu, işçi sınıfının yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, “dünya emekçilerin dünyası olacak, elbette sömürüsüz günlere kavuşulacaktır” dedi.

PEO

Güney Kıbrıs’tan PEO Örgütlenme Sekreteri Christos Tompazsos, KTAMS Genel Kurulu’na katılarak, sendikanın yürüttüğü mücadeleye destek ve dayanışma göstermek istediklerini ifade etti.

Kovid-19 salgından kaynaklanan kriz nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Tompazsos, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmelerden dolayı endişeli olduklarını ancak Kıbrıs sorununun çözümlenmesine ve adanın yeniden birleşmesine yönelik ortak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

PA.SY.DY

Güney Kıbrıs’tan PA.SY.DY.’den Genel Sekreter Stratis Matheou, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Türkçe olarak da mesaj göndererek, sendikasının; KTAMS ile birlikte emekçi hakları ve birleşik Kıbrıs için mücadeleye devam edeceklerini de söyledi.

DEV-İŞ VE SENDİKAL PLATFORM

Dev-İş Başkanı ve Sendikal Platform adına Koral Aşam, ülkede yürütülen emek mücadelesinde KTAMS ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Son bir buçuk yıldır yaşanan salgından dolayı emekçilerin “olumsuz bir şekilde etkilendiğinin tartışılmaz bir gerçeklik” olduğuna işaret eden Aşam, “Böylesi dönemlerde emekçilerin ihtiyaç duyduğu en önemli şey sosyal devlet ve güçlü bir sendikal yapıdır. Ancak bizde yaşanan gerçek; bırakın sosyal devleti, devletin olmadığı, olması gereken devlet iradesinin ise Türkiye’deki tek adam rejimine teslim edildiğidir. Bu teslim edilen irade ise biz emekçilere ve sendikalara karşı bir saldırı şekline dönüşmüştür” dedi.

“Emekçilere ve sendikalara karşı bu organize saldırı, iktisadi ve ekonomik iş birliği protokolü adı altında yürütülüyor” diyen Aşam, “son olarak toplu iş sözleşme düzenini bozmak, emekçilerin on yıllar içinde kazandıkları ekonomik ve sosyal özlük haklarına saldırıyorlar. Toplu İş Sözleşmesi’ne karşı yürütülen bu organize saldırı karşılıksız kalmaz” dedi.

KAMU-İŞ

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kamu-İş ile KTAMS ile birlikte mücadelelere birlikte imza koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, Kamu-İş’e yöneltilen eleştirilere de yanıt da vererek, “Biz bu görevlere ne koltuk için ne de bir siyasi partinin arka bahçesi olmak için geldik. Siyasi partiler bizim seçtiklerimizdir, görevlerini doğru yaptıkları sürece bizim desteğimizi alacaktırlar. Ama emekçiyi, toplumu yok edişe doğru götüreceklerse siyasi görüşleri ne olursa olsun biz her zaman karşılarında durmaya devam edeceğiz” dedi.

YKP

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yıllarca KTAMS ile ortak mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Emek mücadelesi önemlidir, hele ki saldırıların bu kadar yoğun olduğu bir dönemde gerek Bu Memleket Bizim Platform da gerekse diğer alanlarda örgütlü mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle son dönemde çıkan seçimlerle ilgili raporun için de yazanlara baktığımızda, yan yana durmamız, bir arada durmamız, ortak mücadele etmemiz önemlidir.”

ÖZYİĞİT:

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, emek, barış ve özgürlük mücadelesinin “sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu memleket bizimdir ve gidecek başka bir ülkemiz de yoktur. Başka bir yere gitmeye niyetimiz de yoktur. Ama bu ülkede barış içinde laik ve demokratik bir düzende insanca yaşamak istiyoruz. Bunun karşısında kim durursa biz de onun karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu; ister denizin öte yakasından gelsin, ister Güney’de bazı üst düzeyde yöneticilerden, isterse ABD başta olmak üzere emperyalistlerden gelsin” dedi.

CTP

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, mücadelenin, özellikle de toplumsal varoluş ve emek mücadelesinin kolay olmadığını ifade ederek, “mücadele sokaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçilmiş değil atanmıştır” diyen Sorakın, “7 Aralık’tan itibaren 20 sene öncesine döndük ve Bu Memleket Bizim Platformu’nu yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Amaç ne; insanca yaşamak ve Kıbrıs’ta çözüm mücadelesi. Tatar bizi 50 sene gerilere götürüyor” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm modelini de eleştiren Sorakın, “Çözüm yolu tektir; iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitlik temelinde BM parametrelerinde federasyondur, bunun dışındaki bir çözümü hiç kimse kabul etmez” dedi.

Sendikal örgütlülüğün önemine işaret eden Sorakın, “Sendikal örgütlülüğü sonuna kadar zorlamamız lazımdır. Bu Memleket Bizim Platformu’nun yapısını genişletmemiz lazımdır. Eğer biz bu örgütlü yapımızla mücadelemizi yükseltirsek bizim karşımızda hiç kimse duramaz” dedi.