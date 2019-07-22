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KTAMS, Merkezi Cezaevi konusunda İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözümüne duyarsız kaldığını iddia etti.

KTAMS, Merkezi Cezaevi konusunda İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözümüne duyarsız kaldığını iddia etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
KTAMS, Merkezi Cezaevi konusunda İçişleri Bakanlığı’nı eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözümüne duyarsız kaldığını iddia etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS olarak Merkezi Cezaevi çalışanlarının sorunlarının çözülmesine yönelik uzun zamandan beridir gösterdikleri uğraş ve iyi niyete rağmen İçişleri Bakanlığı’nın duyarsız tutumunun devam ettiğini savundu.

Bengihan, kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle ülkede suç ve suçlu sayısının artmasıyla birlikte Merkezi Cezaevi’nin kapasitesinin zorlandığını, buna bağlı olarak çalışanların iş yükünün sürekli arttığını ifade eti.

Cezaevi binasının altyapı yönünden hem mahkumların topluma kazandırılmasına, hem de çalışanların etkin bir şekilde görev yapmasına olanak sağlamadığını belirten Bengihan, tüm bu olumsuz koşullara rağmen cezaevi çalışanları daha iyi hizmet verebilmek için fedakarlık gösterirken, İçişleri Bakanlığı’nın sorunların çözümü yönünde aynı sorumluluğu göstermediğini ileri sürdü.

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Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nın son iki yıl içerisinde Merkezi Cezaevi Teşkilat Yasası ile ilgili hiçbir teknik çalışma yapmadığını, yasanın yapılmakta olan yeni cezaevi binasına cevap verebilecek şekilde güncellenmesi yönünde gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

EK MESAİ ÖDEMELERİYLE İLGİLİ SORUN

Mahkum ve tutukluların sağlık sorunları nedeniyle tedavi süreçlerinde hastanede gardiyanlar görevlendirildiğinden cezaevindeki gardiyanların iş yükünün bir o kadar arttığını, çalışanların aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Bengihan, “Haziran ve temmuz aylarında yapılan ek mesailerin tümünün ödeneceği şeklinde söz verilmesine rağmen şimdi Sayın Bakan yüzde 50’nin üzerini ödeyemeyeceklerini söylüyor. Ciddi ve dürüst yönetim anlayışı ile bağdaşmayan bu tutumu şiddetle kınıyoruz.” dedi.   

Ağustos ayında bayram nedeniyle aynı durum yaşanacağından İçişleri Bakanı’nı şimdiden uyarmak istediklerini ifade eden Bengihan, “Çalışanların emeğinin karşılığı ödenmediği takdirde kesinlikle ek mesai yapılmayacak ve sendikamız grev dahil her türlü eylemi hayata geçirmekte tereddüt etmeyecektir” ifadelerini kullandı.  

Son Güncelleme: 22.07.2019 19:31
Anahtar Kelimeler:
KtamsKktc Merkezi Cezaevi
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