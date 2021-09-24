KTAMS, Maliye Bakanı'nı Kamu Görevlileri Yasası'nı uygulamaya davet etti

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, Kamu Görevlileri Yasasının 135. Maddesinde “Kamu görevlilerinin işverenle ilişkilerinde ekonomik ve sosyal durumlarını korumak, geliştirmek, çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla en çok üyeye sahip iki memur sendikası ile işveren olarak hükümet adına Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık arasında görüşme yapılır. Uyuşmaya varıldığı takdirde bir sözleşme ile bağlanan konular ilgili yılda uygulanmak üzere hayata geçirilir. Yasal düzenleme gerektiren konular Cumhuriyet Meclisine sunulur” şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Usulen protokol görüşmelerinin bütçe görüşmeleri ile birlikte başladığının ve varsa mali konuların ilgili yılın bütçesine eklendiğinin belirtildiği açıklamada, “Ancak Maliye Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerine başlamasına rağmen bizleri hala protokol masasına çağırmamıştır” denildi.



Kamu çalışanları, devlet ve sigorta emeklilerinin 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ayları hayat pahalılığı ödeneğinin eksik ödenen % 10.65’lik kısmının da sorulduğu açıklamada, eksik ödenen hayat pahalılığı ödemesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamasından duyulan endişe dile getirildi.