KTAMS: “Kıbrıs Türk toplumunun iradesi parayla satın alınamaz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk halkının iradesinin satılık olduğunu sananların çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını ve iki gün sonra bir kez daha bunun anlaşılacağını belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı ve hükümetine eleştirilerde bulundu. Bengihan ayrıca tüm halkı pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp kimliğine ve iradesine sahip çıkmaya davet etti.

İstenilen adayın seçilmesini sağlamak adına her türlü müdahalenin hayata geçirdiğini ileri süren Bengihan, “Gönderilen danışman ekibi aktif olarak bir aday leyhine seçim çalışması yapılması, sözkonusu adayı Türkiye’ye çağırıp su borusunun tamir edilmesi, Maraş’ın sözde açılması ve en son çare olarak ihtiyaçlı insanların oylarını parayla satın alma yolu denenmektedir” dedi.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Salgın Sosyal Desteği adı altında seçimlere 2 gün kala 10 bine yakın ihtiyaçlı kişiye, Maliye Bakanlığı’nın devrede olmadığı bir yöntemle 2 bin TL yardım yapılması iradenin para ile satın alınması değilse nedir? Aylardır bu kesimleri düşünmeyenler seçime iki gün kala mı bu insanların varlığından haberdar oldular”