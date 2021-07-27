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KTAMS, KHK’yı göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı’nın Nakil Kurulu’nu toplamadan partizanca görevlendirmeler yaptığını savunarak, bu görevlendirmelerle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’nu göreve çağırdı ve hukukun üstünlüğünü sağlama adına, yapılan her görevlendirmeyle ilgili dava açacaklarını belirtti.

27 Temmuz 2021 Salı 13:00
KTAMS, KHK’yı göreve çağırdı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, iki yıla yakın bir süredir devam eden pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu büyük özveriye karşın “Sağlık Bakanlığı’nın yasa dışı uygulamalarının çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini” kaydetti.

Bengihan, yaptıkları yazılı uyarılara, eylemlere rağmen Sağlık Bakanlığı’nın Nakil Kurulu’nu toplamadan partizanca görevlendirmeler yaptığını ve yasaya aykırı olan bu görevlendirmelerle ilgili mahkemeye başvurduklarını ancak dava süreci devam ederken yasadışı görevlendirmelerin devam ettiğini ileri sürdü.

Covid 19 vakalarının arttığı ve Pandemi Hastanesi’nin personel ihtiyacının had safhada olduğu bir dönemde yapılan bu gibi görevlendirmelerin partizanlık uğruna halk sağlığının hiçe sayılması olduğunu öne süren Bengihan, şunları kaydetti:

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“KHK’NIN YETKİLERİNE MÜDAHALE”

“Ulusal Birlik Partisi’nin en temel özelliği olan partizanlık ve adam kayırmacılık anlayışını pandemi döneminde dahi devam ettirmesi kabul edilemez. Anayasal bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yetkilerine müdahale olan bu görevlendirmelerle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’nu da göreve çağırır, hukukun üstünlüğünü sağlama adına, yapılan her görevlendirme ile ilgili sendikamızın dava açacağının bilinmesini isteriz.”

Bengihan, Sağlık Bakanı’nın, sorumlu yöneticilik anlayışı ile bağdaşmayan partizanca kararını şiddetle kınadıklarını dile getirerek, “Kendi iktidarlarını sürdürme uğruna yasaları çiğneyen, halkın sağlığını hiçe sayanlara karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız” dedi.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 13:14
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