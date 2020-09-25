banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1120
ALTIN
457.745
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7232
EURO
8.8768
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

KTAMS, kamuda rotasyon talebiyle üç dairede iş bıraktı

TRAFİK DAİRESİ, ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ VE GELİR VE VERGİ DAİRESİ’NDEKİ TAHSİLAT VE GELİRLER BİRİMLERİNDE TAM GÜN GREV VAR

25 Eylül 2020 Cuma 08:57
KTAMS, kamuda rotasyon talebiyle üç dairede iş bıraktı
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) kamuda rotasyon talebiyle başlattığı grevler devam ediyor. Sendika üyeleri, bugün Trafik Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde tam gün iş bırakacak.

KTAMS, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi pazartesi başlatmıştı.

banner341
Başbakanlık önünde dün eylem ve açıklama yapan sendika, bugün de Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde greve gidileceğini duyurmuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önündeki açıklamasında bazı bakanlıklarda rotasyon çalışıldığını ama bazı yerlerde bunun yapılmadığını ifade etmiş, taleplerinin hizmetlerin aksamayacağı şekilde rotasyon uygulaması olduğunu söylemişti.

banner360
Son Güncelleme: 25.09.2020 09:24
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi-sen, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele Ve Güzelyurt Şubelerindeki Veznelerinde Grev Kararı Aldı
Vergi-sen, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele Ve Güzelyurt Şubelerindeki Veznelerinde Grev Kararı Aldı
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
Türkiye’nin KKTC’deki sağlık sınavı
Türkiye’nin KKTC’deki sağlık sınavı
Denktaş’tan hem Tatar’a hem Gezici’ye tepki
Denktaş’tan hem Tatar’a hem Gezici’ye tepki
Hastalık doğru beslenme ve egzersizlerle engellenebilir
Hastalık doğru beslenme ve egzersizlerle engellenebilir
25 Eylül 2020 Cuma Gündemi
25 Eylül 2020 Cuma Gündemi
Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı
Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim