KTAMS: “Kamu çalışanları temsilcisi sendikaların da İhtiyat Sandığı yönetiminde yer alması sağlanmalı”

KTAMS Başkanı Bengihan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra kamuda göreve başlayan kamu görevlilerinin tümü bu yasaya tabi oldukları için İhtiyat Sandığı iştirakçisi konumunda olduklarını kaydetti.

Bengihan, “Halen yürürlükte olan 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’na göre şu anda İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda sadece en çok iştirak sahibi üyesi bulunan iki işçi sendikası federasyonu çalışanları temsil etmektedir. Demokratik katılımcılık ilkesine uygun bir oluşumun sağlanması adına kamu görevlilerinin de İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsil edilmesi gerekmektedir. Gerekli yasa değişikliğinin yapılması için Çalışma Bakanlığı’na yazılı talepte bulunmuş olmamıza rağmen bu konuda hiçbir adım atılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanları sayısının İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve bu sayının sürekli artmakta olduğu dikkate alınarak bu kesimin temsilcilerinin de mutlaka İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda yer almasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Bengihan, şöyle devam etti:

“Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun farklı amaçlar için kullanılması yönünde çalışmaların yapılması ve çalışanların İhtiyat Sandığı Fonu’nda biriken yatırımlarına enflasyon oranının altında faiz uygulanması kararı alınması, çalışanların birikimlerinin yönetilmesi konusundaki endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir.

Binlerce kamu görevlisinin haklarının korunması adına kamuda örgütlü sendikalarınnde yer alması için gerekli yasa değişikliğinin acilen yapılması gerektiğini bir kez daha vurgularız."

(YIL/HÖ)