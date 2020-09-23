KTAMS ‘ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “rotasyon üsulü çalışma” önerisine Bakanlar Kurulu’ndan yazılı olarak resmi bir yanıt almadıkları gerekçesiyle Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi'ndeki grevi devam ediyor.
Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki grev ise bugünden itibaren rotasyon çalışma usulüne geçildiği için kaldırıldı.
Bengihan, Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumların kapatılması olasılığına karşı Hükümete yaptıkları “tüm çalışanların rotasyon usulü ile çalışması” önerisine sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yanıt geldiğini de kaydetmişti.