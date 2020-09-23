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KTAMS ‘ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDE BUGÜN ROTASYON USULÜ ÇALIŞMAYA GEÇİLDİ

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
KTAMS ‘ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “rotasyon üsulü çalışma” önerisine Bakanlar Kurulu’ndan yazılı olarak resmi bir yanıt almadıkları gerekçesiyle Trafik Dairesi ile  Şehir Planlama Dairesi'ndeki grevi devam ediyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki grev ise bugünden itibaren  rotasyon çalışma usulüne geçildiği için kaldırıldı.

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan  ülkenin tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemesi için doğru zamanda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmiş, “Hükümet bu konuda büyük bir umursuzluk ve ciddiyetsizlik gösteriyor” eleştirisinde bulunmuştu.

Bengihan, Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumların kapatılması olasılığına karşı Hükümete yaptıkları “tüm çalışanların rotasyon usulü ile çalışması” önerisine sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yanıt geldiğini de kaydetmişti.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 09:54
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