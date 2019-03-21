banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102969
ALTIN
230.785
DOLAR
5.4506
STERLİN
7.1664
EURO
6.2105
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
Çalıştığı işyerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYDU
Bahçeli’de hırsızlık
BAHÇELİ’DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi

KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi

21 Mart 2019 Perşembe 12:22
KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Vakıflar Bankası arasında 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

KTAMS’tan verilen bilgiye göre, imza töreninde Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla, Banka Yönetim Kurulu üyeleri, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve sendika temsilcileri hazır bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 1994’ten beri Kıbrıs Vakıflar Bankası ile KTAMS arasında Toplu Sözleşme imzalandığını kaydetti.

Toplu İş Sözleşmesiyle çalışanlara kazanımlar sağlandığını belirten Bengihan, “Sendikamız ve banka çalışanlarımız sorumluluk bilinciyle hareket ederek,  2010 yılında Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın ekonomik yapısını daha da iyi duruma çekebilmek adına Toplu İş Sözleşmesindeki haklarından fedakarlık yaptı. Hem çalışanlar hem de KTAMS bundan sonraki süreçte de Kıbrıs Vakıflar Bankası için fedakarlık göstermekten imtina etmeyecek” dedi. 

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:25
Anahtar Kelimeler:
Ktams Vakıflar Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü
Yaşlılar Haftası
Yaşlılar Haftası
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı
Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü
Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”
Gaziköy’de 11 Mart’ta İnşaattan Düşerek Yaralanan Evliya Bugün Yaşamını Yitirdi
Gaziköy’de 11 Mart’ta İnşaattan Düşerek Yaralanan Evliya Bugün Yaşamını Yitirdi
“yaşamak Nazım Gibi” Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da Sahnelenecek
“yaşamak Nazım Gibi” Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da Sahnelenecek
UBP HAKSEN'i ziyaret etti
UBP HAKSEN'i ziyaret etti
Polisiye Olaylar…bahçeli’de Hırsızlık
Polisiye Olaylar…bahçeli’de Hırsızlık
LTB yol kapama duyurusu
LTB yol kapama duyurusu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim