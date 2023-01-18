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KTAMS ile Kamu-İş Motorlu Araçlar Biriminde grevde…

18 Ocak 2023 Çarşamba 11:44
KTAMS ile Kamu-İş Motorlu Araçlar Biriminde grevde…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün grev başlattı, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve Bakan Erhan Arıklı’ya “sorumluluklarını hatırlatmak” amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Sendikalar, Bakan Arıklı’yı sorunlara karşı “ilgisizlikle” de suçladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Trafik Dairesi’ne bağlı olan Motorlu Araçlar Birimi’nde personel eksikliği, malzeme eksikliği ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması gibi sorunlar yaşandığını anlattı.

“Altın yumurtlayan tavuk” olarak nitelediği Motorlu Araçlar Birimi’nde ayda 30 milyon TL ve yılda 360 milyon TL civarında harç toplandığını belirten Bengihan, “Erhan Arıklı altın yumurtlayan tavuğun bile kafasını koparıyor” dedi. Tüm ilçelerdeki Motorlu Araçlar Birimi’nde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Bengihan, yetkilileri Birime gerekli özeni göstermemekle suçladı.

Bengihan, Birim’deki personel eksikliği sıkıntısını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile defalarca konuştuklarını söyleyerek, “ilgisizlikle” suçladığı Arıklı’nın her seferinde kendilerine “Merak etmeyin, halledeceğiz” yanıtını verdiğini ancak hiçbir şeyi halletmediğini savundu. Personel sıkıntısı sürerken iki kişinin emekli çıktığını, iki kişinin de Sürüş Ehliyetleri Birimi’ne görevlendirildiğini aktaran Bengihan, “Bu eksik personelin yerine kimse gelmedi. Bu arkadaşların yıllardır terfileri açılmadı. Şu an arşiv odası yerle bir durumda, düzgün bir raf sistemi yok. Artan araç sayısına ve artan iş yüküne arşiv odası yetmiyor” diye konuştu. Bengihan, konuyla ilgili olarak Arıklı’nın kendilerine Maliye Bakanlığı ile ortak sorumlulukları olduğunu söylediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’ndan da randevu aldıklarını ifade etti.

-“Otomasyon sistemi ilgili yazılım şirketine gerekli ödemeler yapılmadığı için sağlıklı olarak çalışmıyor”

Motorlu Araçlar Birimi’nde yenilenen otomasyon sisteminin ilgili yazılım şirketine gerekli ödemeler yapılmadığı için sağlıklı çalışmadığını savunan Bengihan, “Bilgisayar üzerinden işlem yapılmaya çalışıldığında ya fazla alıyor ya eksik…” diyerek, bu nedenle personelin bu sıkıntılarla ve halkla karşı karşıya kaldığını anlattı. Bengihan, otomasyon sistemindeki sıkıntıyı da Bakan Arıklı’ya söylediklerini ancak Arıklı’nın bu konuda da hiçbir şey yapmadığını savundu.

-“Sayın Bakan, senden iş ve hizmet bekleyen halk, sorumluluklarını yerine getirmeni isteyen sendikalar ve çalışanlar var”

Bakan Arıklı’nın sendikaları “statükonun bekçisi” olmakla suçladığını ve iş yapmalarına engel olarak gösterdiğini söyleyen Bengihan, “Sayın Bakan, senden iş ve hizmet bekleyen halk var. Senden sorumluluklarını yerine getirmeni isteyen sendikalar ve çalışanlar var. Ne zaman engel çıkardık sana? Hangi söylediğin işi tamamladın? Hangi açıkladığın müjdeli haberi yerine getirdin? Bir tane söylesin. Ne havalimanını açıldı, ne yeni uçak firmaları geldi, ne yollarımız ışıklandırıldı. Halkın daha iyi hizmet alabileceği ne yaptın? Somut olarak açıkla. Bize göre hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Motorlu Araçlar Birimi’nde kırtasiye malzemeleri ve toner gibi eksiklikler de olduğunu belirten Bengihan, KTAMS ve Kamu-İş olarak Birimin bu gibi eksiklikleri kendilerinin alacağını söyledi.

-“Önce kendi sorumluluğunuzdaki dairelerin sorunlarını çözün”

Seçim döneminde Erhan Arıklı’nın bazı çalışanları parti propagandasında kullanmak üzere izinli gösterdiğini de savunan Bengihan, “Halk gelirdi veznelerden işlem yapsın, veznede insan yok” dedi ve Arıklı’yı, çalışanları partisinin propaganda işlerinde kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Hükümet yetkililerinin dünkü Ankara temaslarına da değinen Bengihan, “Derinya’da gençlere sosyal konut yapacaklarmış… Sen bir Motorlu Araçlara tuvalet yapamadın!” dedi ve yetkilileri önce kendi sorumluluklarındaki dairelerin sorunlarını çözmeye çağırdı.

Bengihan, sorunların çözülmesi için bir adım atılmaması durumunda eylem ve grevlerini diğer ilçelerde daha uzun süreli olarak başlatacaklarını da duyurdu.

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