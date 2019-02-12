KTAMS: “Hazırlanan kamu reformu, verimliliği düşürecek, çalışan haklarını göç yasasının da gerisine götürecek, çalışanları siyasetçiye daha bağımlı hale getirecek”

“HAFTAYA ÇARŞAMBA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK”



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hazırlanan Kamu Reformu’nun “çalışan haklarını geriye götüreceğini ve çalışanları siyasetçiye bağımlı hale getireceğini” söyledi.

Bengihan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, KTAMS’ın Başbakanlık’ta yetkili sendika olması nedeniyle bugün Kamu Reformu yasa tasarısını görüşmek üzere Teknik Kurul toplantısına çağırıldığını kaydetti.

“Kamuda verimliliği düşürecek, kamu çalışanlarının haklarını Göç Yasası’nın da gerisine götürecek ve çalışanları da siyasetçiye daha bağımlı hale getirip siyasi partilerin kadrolaşmasını sağlayacak Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın bu şekline KTAMS olumsuz oy vererek karşı çıkmıştır” diyen Bengihan, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının katılımcı bir anlayışla yasallaştırılıp hayata geçirilerek kamu üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, hesap verebilirlik ve performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilip ödül–ceza uygulamasına geçilmesi, tayin ve terfilerde liyakatın esas alınmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede önerilerde bulunduklarını ancak önerilerinin Teknik Kurulda kabul edilmediğini anlatan Bengihan, “Bu da bize reformu uygulayacak olanların samimiyetten uzak olduğunu ve reformu aslında henüz kendi zihinlerinde gerçekleştiremediklerini göstermektedir” şeklinde konuştu.

Bengihan, Kamu Reformu hakkında 20 Şubat Çarşamba günü 16.30’da KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapacaklarını dile getirdi ve her türlü demokratik mücadeleyi vereceklerini dile getirdi.

