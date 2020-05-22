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KTAMS: “Gerekli adımlar atılmadan maaş kesintisine devam edilirse tepkimiz çok sert olacak”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), gerekli gördükleri diğer adımlar atılmadan çalışan ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesini kabul etmeyeceklerine işaret ederek, buna yönelik tepkilerinin çok sert olacağı uyarısında bulundu.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:05
KTAMS: “Gerekli adımlar atılmadan maaş kesintisine devam edilirse tepkimiz çok sert olacak”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), gerekli gördükleri diğer adımlar atılmadan çalışan ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesini kabul etmeyeceklerine işaret ederek, buna yönelik tepkilerinin çok sert olacağı uyarısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamasında, hükümetin çalışanlardan ve emeklilerden maaş kesintisi yapmadan önce iç borçlanmaya gidip bu kriz sürecinde halkın alım gücünün korunması ve 2019 yılında beyan edilen 278 milyon TL vergi tahsil edilmeden ve vergi yasasında düzenleme yapılıp yalan beyanla vergi kaçırılması önlemesi gerektiğini vurguladı.

AKSA SÖZLEŞMESİ İPTAL, OTEL PATRONLARININ BORÇLARI TEHSİL EDİLMELİ

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Bengihan, Aksa’ya her yıl 25 milyon 900 bin Euro kira ödenmesini içeren sözleşme iptal edilmeden, otel patronlarının devlete olan borçları tahsil edilmeden ve kiraladıkları vakıf mallarından gerçek değeri üzerinden kira alınmadan, üniversite patronlarından kazançları ile orantılı vergi alınmadan ayrıca tüm teşvik ve muafiyetler iptal edilmeden devletin çalışanlardan ve emeklilerden maaş kesintisi yapmaya devam etmesini asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

“TÜM ÜLKELER EK DESTEK YAPARKEN….”

Güven Bengihan, salgın sürecinde tüm ülkelerde çalışanlara, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere, ek maddi destek yapılırken KKTC hükümetinin ilk icraat olarak kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından “hukuka aykırı ve adaletsiz bir şekilde”  kesinti yaptığını kaydetti. 

Bengihan, “Türkiye’den para alma konusunda en yetenekli kendilerinin olduğunu iddia edenlerin   2020 bütçesinde 650 milyon TL olarak öngördükleri  rakam ,  Nisan 2020 sonu itibariyle sadece savunma giderleri için 54 milyon TL olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.05.2020 13:14
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