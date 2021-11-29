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KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirerek, çalışanlar arasında vergi adaletsizliği yaratılacağını ve asgari ücretlinin vergisinin de iki kat artacağını savundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:45
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Dar ve sabit gelirli kesimlerin yüksek enflasyon altında ezilmesi karşısında hükümet,  bu kesimleri rahatlatıcı, alım gücünü koruyucu  tedbirler alması gerekirken tam tersi bu kesimlere ek külfet getirmek için yasa değişikliği önerisi hazırlamıştır” ifadelerini kullandı.

Adaletli vergi toplanması konusunda hiçbir adım atılmadığını savunan Bengihan, “lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok şirket sahibinin zarar beyan ederek devlete bir kuruş vergi ödememeleri karşısında hükümetin kılını kıpırdatmadığı ve elini maaşlı kesimlerin cebine attığı” değerlendirmesinde bulundu.

Gelir Vergisi Yasasında değişiklik önerisi hazırlanarak, özel indirim oranının alt sınırının yüzde 10’dan yüzde 0’a (yüzde sıfır) kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirildiğini kaydeden Bengihan, matrah dilimlerine göre belirlenen vergi oranlarının alt vergi diliminin yüzde 10’dan yüzde 20’ye,  üst sınırı da yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılacağını kaydetti.

“ÇALIŞAN KESİMLERİN VERGİ YÜKÜ ARTIRILIYOR”

 “Yani kısacası çalışan kesimlerin vergi yükü artırılıyor” iddiasında bulunan Bengihan,  şu ifadeleri kullandı:

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“Yeni düzenlemeye göre en üst baremden maaş alan Cumhurbaşkanı da, barem 14,15,16’dan maaş çeken bir memur da yüzde 40 vergi dilimine girecek.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN VERGİSİ DE İKİ KAT ARTACAK”

Bu da çalışanlar arasındaki vergi adaletsizliğinin daha da artmasına neden olacak. Açlık sınırı altında kalan asgari ücretten ilk kez bu hükümet döneminde vergi alınırken yapılacak olan bu yasal değişiklikle asgari ücretlinin vergisi de iki kat artacaktır.

Hükümetin sermaye sahiplerinden kazançları oranından vergi almak yerine ekonomik anlamda zaten çok zor durumda olan çalışanların vergi yükünü artırması hem adaletsizlik hem de vicdansızlıktır”

Bengihan, KTAMS’ın çalışanları, dar ve sabit gelirli kesimleri daha da fakirleştirecek bu tür girişimler karşısında sessiz kalmayacağını belirtti.


 

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Son Güncelleme: 29.11.2021 15:35
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