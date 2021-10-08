KTAMS gardiyanların gününü kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC’de sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısının da arttığına dikkat çekti ve “Artan suç ve suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü sürekli artmaktadır” dedi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 8 Ekim Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yaptığını belirttiği gardiyanların gününü kutladı.
Bengihan, pandemi nedeniyle büyük risk altında kalmalarına ve yetersiz fiziki koşullara rağmen görevlerini hiç aksatmadan kesintisiz hizmet veren gardiyanların gösterdiği fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC’de sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısının da arttığına dikkat çekti ve “Artan suç ve suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü sürekli artmaktadır” dedi.