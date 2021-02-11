KTAMS firar nedeniyle cezaevi çalışanlarıyla dalga geçen kişileri kınadı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında firarda hata ve ihmal varsa soruşturmada ortaya çıkacağını kaydetti. Cezaevinin ne mahkumlar ne de çalışanlar için uygun bir yer olduğunu ifade eden Bengihan, “Tüm bu olumsuzlukların sorumlusu Cezaevi personeli değil, yıllardır bilinmesine rağmen bu sorunlara çözüm üretmeyen yöneticilerimizdir” dedi.



