banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92331
ALTIN
230.712
DOLAR
5.4755
STERLİN
7.2080
EURO
6.1622
İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası
İZİNSİZ İKAMETE 10 GÜN HAPİS...
Aydınköy'ü yasa boğan ölüm
AYDINKÖY'Ü YASA BOĞAN ÖLÜM
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner306

KTAMS'dan TAK açıklaması

KTAMS'dan TAK açıklaması

28 Mart 2019 Perşembe 08:45
KTAMS'dan TAK açıklaması

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, TAK’ın muhabir, editör ve yetkililerine, haberleriyle ilgili baskı yapmak, istemde bulunmak, yol-yordam göstermenin kimsenin hakkı olamayacağını vurguladı. 

Bengihan, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) çalışanlarının bir süreden beri ve gittikçe artan bir şekilde, hak etmedikleri ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını, muhabirlerin, editörlerin ve Ajans yetkililerinin, “kasıtlı olarak yanlış, eksik ve yetersiz haber yazmak ve yayımlamakla”  haksız bir şekilde eleştirildiklerini kaydetti.        

Bengihan konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Örgütlü olduğumuz TAK’taki muhabir, editör ve yetkililerden, haber yapılması değil, baskı altına alınarak her söylenenin her açıklamanın aynen yazılması istemleri ve bu istemlerin kabul edilemeyecek üsluplarla dile getirilmesi, artık bardağı taşırma noktasına getirmiştir” dedi.

“BİREYSEL OLARAK MUHABİRDEN HESAP SORMAYA TEŞEBBÜS ETMEK HİÇ BİR ETİĞE SIĞMAZ”

Özellikle, “bazı milletvekilleri,  parti temsilcileri ile devlet bünyesindeki bazı üst kademe yöneticilerinin”, medyada arzuladıkları şekilde çok yer almak veya haberleri arzuladıkları bir formatta yayımlatmak veya Ajansı algı operasyonlarında kullanmak peşinde koşmakta, empoze ve emrivakilerde bulunmakta olduklarını ifade eden Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

“Ajans çalışanları, Devletin resmi haber ajansı konumundaki Kurum’daki görevlerini, belirlenen çerçeveler ve olanakları ölçüsünde evrensel basın ilkeleri çerçevesinde özveriyle yapmaktadır.  Alanda görevini yapan muhabirlere, ‘ünvanı ne olursa olsun’ kimse müdahale edemez. Ajansın aktardığı haberlerle ilgili bir sorun olduğunu düşünen varsa da bilmelidir ki ‘muhatabı’, görevi çerçevesinde haberi yapmış olan muhabir değil ‘ajansın yöneticileridir’. Bireysel olarak muhabirden hesap sormaya teşebbüs etmek hiç bir etiğe sığmaz. Eğer ille de bir yere şikayet yapılacaksa bu ajans müdüriyeti olmalıdır. Muhabirin veya ajans personelinden herhangi birinin hesap vereceği yer sadece ve sadece ajanstaki üstleri veya ita amiridir. TAK’ın muhabir, editör ve yetkililerine, haberleriyle ilgili baskı yapmak, istemde bulunmak, yol-yordam göstermek, kimsenin hakkı olamaz.”

AJANS ÇALIŞANLARI, SAHİPSİZ DEĞİL

TAK’ın bir devlet kurumu olmasının, hangi kesimden olursa olsun hiç kimseye, kamusal bir görev olan halkı bilgilendirme işini ifa eden TAK personeline “özel amaç ve çıkarları doğrultusunda yönlendirme amaçlı baskı yapma” hakkı veremeyeceğine işaret eden Bengihan, ajans çalışanlarının, sahipsiz olmadığını vurguladı.

Bengihan, açıklamasını şöyle dedi:  “KTAMS olarak, TAK çalışanlarıyla birlikte, baskı, tehdit ve emrivakiler karşında duracağımızı, gerekli olması halinde sendikal mücadeleden kaçınmayacağımızı vurgularız.”

Son Güncelleme: 28.03.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
Ktams Tak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Samani: Yeni bir güven yaratıcı önlemin pilot uygulaması yapıldı
Samani: Yeni bir güven yaratıcı önlemin pilot uygulaması yapıldı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Yönetimine çağrı: “Katil zanlılarını korumaktan vazgeçin”
Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Yönetimine çağrı: “Katil zanlılarını korumaktan vazgeçin”
Aydınköy'ü yasa boğan ölüm
Aydınköy'ü yasa boğan ölüm
Hasan  topal,  kktc – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Oldu
Hasan  topal,  kktc – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Oldu
Başbakan Erhürman, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı Kıbrıslı Türk Oyuncusu Merve Çelebi’yi Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı Kıbrıslı Türk Oyuncusu Merve Çelebi’yi Kabul Etti
Yarın bazı bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek
Tatar Hava-sen‘i Kabul Etti
Tatar Hava-sen‘i Kabul Etti
Ticaret Odası Ve Kamu İş Ydp’ye Kamu Reformu Hakkındaki Görüşlerini İletti
Ticaret Odası Ve Kamu İş Ydp’ye Kamu Reformu Hakkındaki Görüşlerini İletti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim