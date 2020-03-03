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KTAMS'dan Sağlık Bakanı Pilli’ye mektup

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye mektup göndererek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın sonrası meydana gelen hasarın, hastalar ve çalışanların sağlığı, can güvenliği açısından uygun olup olmadığının uzmanlar tarafından incelenerek, ortaya çıkacak raporların  kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti

KTAMS'dan Sağlık Bakanı Pilli’ye mektup

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye mektup göndererek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın sonrası meydana gelen hasarın, hastalar ve çalışanların sağlığı, can güvenliği açısından uygun olup olmadığının uzmanlar tarafından incelenerek, ortaya çıkacak raporların  kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti

03 Mart 2020 Salı 10:26
KTAMS'dan Sağlık Bakanı Pilli’ye mektup
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasını taşıyan ve basınla da paylaşılan mektupta, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın felaketi ve tahliye sonrasında üç kişinin hayatını kaybetmesinin tüm toplumda  olduğu gibi sendika camiasında da büyük üzüntü  yarattığı vurgulandı.
Ülkenin en önemli sağlık kurumunda meydana gelen bu felaketin afet ve acil durumlara yönelik  hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları ile ilgili planların hazır olmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bengihan, yangın felaketinin yol açtığı ciddi hasarın en erken zamanda ortadan kaldırılıp hastanenin yeniden  işlevsel hale getirilmesi çalışmalarının süratle başlatılmasının, kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

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Bengihan mektubunda şu ifadelere yer verdi: 
“Ancak yangın sonrası meydana gelen ciddi hasar nedeniyle Dr.B.N.D. Hastanesinin şu anda  buradan hizmet alan hastaların ve hizmet veren çalışanların  sağlığı  ve iş güvenliği  açısından uygun olup olmadığının konunun uzmanları tarafından raporlanması ve bu raporların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine inanıyoruz.
Böylesi felaketlerin tekrardan yaşanmaması adına  bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi bekler, konunun yakın takipçisi olacağımızı vurgularız.”
 

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
Ktams Ali Pilli Mektup
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