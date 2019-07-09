KTAMS "Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yapılan saygısızlıkların toplumun iradesine yapıldığını" belirtti

KTAMS, Türkiye–KKTC Ticaret Odası Formu I. Ekonomi Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya protokol konuşmalarında yer verilmemesi ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından ziyaret edilmemesinin sadece Akıncı’nın şahsına değil Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine karşı “yerli işbirlikçiler de kullanılarak yapılan saygısızlıkların ve saldırıların tahammül sınırlarını zorlayan bir hal aldığını” savundu.



