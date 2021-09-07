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KTAMS, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi

07 Eylül 2021 Salı 13:15
KTAMS, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi

AĞUSTOS AYI AÇLIK SINIRINININ 4 BİN 466 TL OLDUĞUNU AÇIKLAYAN BENGİHAN, ACİLEN BELİRLENMESİNİ İSTEDİĞİ ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLURSA İTİRAZ EDECEKLERİNİ BELİRTTİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcaması olan ‘açlık sınırının’ 4 bin 466 TL olduğuna işaret ederek, yeni asgari ücretin netinin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi.

KTAMS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında, “Net asgari ücret 3828 TL; Ağustos ayı açlık sınırı 4466 TL. Başka söze gerek yok” yazılı bir de pankart açıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, burada yaptığı konuşmada, şubat ayında belirlenen asgari ücretin, o günlerde 380 Sterline denk geldiğini ancak bugün 330 Sterlin civarında olduğunu ve asgari ücretlinin 50 Sterlinlik bir kaybı olduğunu belirtti. Bengihan, “Asgari ücretli, şubat ayından bugüne iğneden ipliğe yapılan zamlarla açlık sınırının altında inim inim inliyor” dedi.

Ülkeyi kaosa sürükleyen hükümetin özel sektör çalışanlarının yaşadığı sefaleti umursamadığını öne süren Bengihan, en büyük ayıplarının ise asgari ücreti belirleyememek olduğunu vurguladı.

BENGİHAN: “4 BİN 466 TL, 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN SADECE ZORUNLU GIDA HARCAMASIDIR”

Net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğunu hatırlatan Bengihan, açlık sınırının ise Ağustos ayı itibarıyla 4 bin 466 TL olduğunu belirtti.

Bengihan sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Açlık sınırı dediğimiz 4 kişilik bir ailenin sadece zorunlu gıda harcamasıdır. 4 bin 466 TL’nin içinde sosyal aktiviteler, elektrik, akaryakıt ve kira yoktur. Asgari ücretli her geçen gün zamların altında eziliyor. Fakat Çalışma Bakanlığı iki aydır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu topluyor ve bir sonraki toplantının kararını alıyorlar. Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir vurdumduymazlık olamaz. Şubat ayında açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 76 TL iken, Ağustos ayı itibarıyla aradaki fark 638 TL’ye çıktı.”

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLURSA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Güven Bengihan, KTAMS’ın kamuda örgütlü bir sendika olduğunu ve asgari ücretin kendilerine yönelik artı bir yansıması olmadığını ancak sorumlu sendikacılık anlayışıyla ezilenlerin sesi olmak için uğraştıklarını söyledi.

Bengihan, açlık sınırıyla ilgili çalışmayı her ay Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin 4 kişilik bir ailenin günlük gıda harcamasını, ardından ise İstatistik Kurumu’ndan günlük gıdaların birim fiyatlarının ortalamasını alarak yaptıklarını da aktardı.

KTAMS olarak net asgari ücretin, 4 bin 466 TL olan açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini savunduklarını ve bunun altında olması durumunda itiraz edeceklerini kaydeden Bengihan, asgari ücretliye her 6 ayda bir hayat pahalılığı verilmek üzere gerekli düzenlemenin de yapılmasını istedi.

Öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin asgari ücrete göre yapıldığını anımsatan Bengihan, bu nedenle asgari ücretin belirlenmesinin ertelendiğini öne sürdü.

Özel sektörde de örgütlenme isteğini dile getiren Bengihan, sermaye ve “sermayeye hizmet eden hükümetlerin” kendilerini özel sektörün çalışma alanlarına sokmadığını savundu.

Bengihan’ın konuşmasının ardından KTAMS Basın Yayın Sekreteri Şaziye Şaban, sendikanın 31 Ağustos 2021 itibarı ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı ile ilgili yaptığı çalışmanın detaylarını paylaştı.

Çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu aylık gıda harcama tutarı yetişkin bir kadın için 1.148,40 TL, yetişkin bir erkek için 1.200,60 TL, 15-19 yaş arası için 1.269,90 TL ve 4-6 yaş arası çocuk için 846,90 TL gerekiyor.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 14:34
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