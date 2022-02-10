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KTAMS, Anastasiadis’in Ercan ve Gazimağusa Limanı’yla ilgili önerisinin ciddiyetle ele alınmalı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Maraş’ın BM himayesinde yasal sahiplerine açılmasına karşılık, Ercan Havalimanı ile Gazimağusa Limanı’nın uluslararası kullanıma açılması önerisinin “ciddiyetle ele alınması gerektiğini” belirtti.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:30
KTAMS, Anastasiadis’in Ercan ve Gazimağusa Limanı’yla ilgili önerisinin ciddiyetle ele alınmalı

Bengihan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Rum lider Nikos Anastasiadis’in gönderdiği mektupta güven yaratıcı önlemler çerçevesinde Maraş’ın BM himayesinde yasal sahiplerine açılmasına karşılık, Ercan Hava Limanı’nın uluslararası uçuşlara ve Gazimağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması önerisinin ciddiyetle ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Güven Bengihan, yıllardır Kıbrıs Türk toplumunun ambargolar altında ezildiği yönünde şikayette bulunan taraf olarak ambargoların kırılması yönünde önemli bir adım olan bu öneriyi hiç değerlendirmeden reddetmenin “samimiyetten uzak ve Kıbrıs Türk tarafının elini zayıflatacak bir tutum” olduğunu savundu.

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Ekonomik olarak her geçen gün daha kötüye gidildiğini belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Dışa bağımlı bir yapı ile siyasi anlamda da kendi kendini yönetme kabiliyetini yitiren Kıbrıslı Türklerin tek çıkış yolu iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çatısı altına karşılıklı kabul edilebilir bir çözümle uluslararası hukuka dahil olmaktır.  Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.”

Bengihan, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde olumlu katkı sağlayacak olan, aynı zamanda ekonomik anlamda da Kıbrıslı Türkler açısından önem taşıyan güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için yetkilileri sorumlu davranmaya davet etti.

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Son Güncelleme: 10.02.2022 10:45
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