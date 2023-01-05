Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 31 Aralık 2022 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 622 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi talep edildi.

Açıklamaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 98,47 TL, aylık 2954,10 yetişkin bir erkek için günlük 103,71 aylık 3111,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 110,29 aylık 3308,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 74,91, aylık 2247,30 TL olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre 2022’nin aralık ayında yüzde 4,50 son altı ayda yüzde 37,75 son bir yılda da yüzde 94,51 enflasyon meydana geldiği dile getirilen açıklama şöyle devam etti:

“Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı yüzde 56,76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41,21 artış yapılmıştır. Bir yıllık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda yüzde 16,10 kaybı olduğu görülmektedir. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir”