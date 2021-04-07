K.T Emekli Subaylar Derneği, Fazıl Küçük’e hakaret eden Orhan Baylan’ı kınadı

Dernek Başkanı Kâzım And, yazılı açıklamasında, “dili ve kalemi zehirli” olarak nitelediği söz konusu şahsın sosyal medyada yer alan yarım saatlik videoda Kıbrıs Türk mücadele tarihi ve Kıbrıs Türk halkının yaşayışıyla ilgili yalan yanlış ve maksatlı beyanlardan da geri kalmadığını; özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e de dil uzattığını vurguladı.

And, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarına da her fırsatta saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Baylan’ın Türk Ulusunun gerek Anadolu’da gerekse Kıbrıs’ta verilen varoluş mücadelelerindeki önderlerine karşı yaptığı seviyesiz ve çirkin saldırıları esefle kınadıklarını kaydetti.