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Tufan Erhürman

Kstu Ve Oero Trading “gülüşün Anlatır Seni” Projesi  başlatıyor

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi (KSTU) ile OERO Trading firması çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi göstermek amacıyla \'Gülüşün Anlatır Seni \' projesi  başlatıyor.

Kstu Ve Oero Trading “gülüşün Anlatır Seni” Projesi  başlatıyor

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi (KSTU) ile OERO Trading firması çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi göstermek amacıyla \'Gülüşün Anlatır Seni \' projesi  başlatıyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 08:35
Kstu Ve Oero Trading “gülüşün Anlatır Seni” Projesi  başlatıyor
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Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi (KSTU) ile OERO Trading firması çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi göstermek amacıyla 'Gülüşün Anlatır Seni ' projesi  başlatıyor.
Çocukların ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olunması amaçlanan proje 2 Mart Pazartesi günü hayata geçecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Signal de projeye tam destek verecek.
21 okulda gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilk ayağı 2 Mart'ta  Güzelyurt Barış İlkokulu'nda başlayacak. 

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Proje çerçevesinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi Poliklinikleri bünyesinde görev yapan öğretim görevlileri çocukların ağız, diş taramalarını gerçekleştirecek.
Projede, çocukların diş fırçalama alışkanlığının geliştirilmesine yönelik de 'Diş Karneleri' dağıtılacak. Projenin sonunda ise, 2.700 çocuğa Signal diş macunu ve diş fırçası hediye edilecek.
(ŞEB/HA)
 

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