Kstu Ve Oero Trading “gülüşün Anlatır Seni” Projesi  başlatıyor

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi (KSTU) ile OERO Trading firması çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi göstermek amacıyla 'Gülüşün Anlatır Seni ' projesi başlatıyor.
Çocukların ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olunması amaçlanan proje 2 Mart Pazartesi günü hayata geçecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Signal de projeye tam destek verecek.
21 okulda gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilk ayağı 2 Mart'ta Güzelyurt Barış İlkokulu'nda başlayacak.
Projede, çocukların diş fırçalama alışkanlığının geliştirilmesine yönelik de 'Diş Karneleri' dağıtılacak. Projenin sonunda ise, 2.700 çocuğa Signal diş macunu ve diş fırçası hediye edilecek.
(ŞEB/HA)