KSP’den hükümete kaynak yaratma önerisi

KSP’nin yazılı açıklamasında, kamu emekçi ve emeklilerinden yapılacak kesintilerle özel sektörün desteklenmesi çağrısında bulunan sermaye temsilcilerinin krizi emekçilerin omuzlarına yüklemeye çalıştıkları iddia edilerek, “Krizin sorumlusu sermayedarlardır, faturasını da onlar ödemelidir” ifadelerine yer verildi.

KSP, emekçilerden ve emeklilerden yapılan kesintilerin iade edilmesinin yanı sıra servet vergisi kararı alınıp büyük sermayedarlardan servet vergisi adıyla ek vergi alınmasının da aralarında bulunduğu kaynak yaratmaya yönelik bir dizi öneri sundu.

