Ksp Hükümeti İstifaya Çağırdı

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meydana gelen yangının 2 hastanın ölümüne neden olduğuna dikkat çekerek, hükümeti istifaya çağırdı.
Açıklamada, ortalama bir buçuk yılda bir hükümet değiştiren Kuzey Kıbrıs’ta her alanda olduğu gibi sağlıktaki sorunların da istikrarsızlık ve ihmallerin bir sonucu olduğunu savunan KSP Merkez Komitesi, “Gelmiş geçmiş tüm yönetimler bu ihmallerin sorumlusudur” ifadesini kullandı.
Komite açıklamasında şöyle dedi.
(ŞEB/HA)