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Ksp: “ 8 Mart, İşçi Kadınların Emek Mücadelesi Günüdür”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, 8 Mart nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 1857’de kadınların 18 saatlik insanlık dışı çalışma koşullarına karşılık 10 saatlik işgücü talebiyle başladığını anımsatarak yaşananları aktardı.

Ksp: “ 8 Mart, İşçi Kadınların Emek Mücadelesi Günüdür”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, 8 Mart nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 1857’de kadınların 18 saatlik insanlık dışı çalışma koşullarına karşılık 10 saatlik işgücü talebiyle başladığını anımsatarak yaşananları aktardı.

05 Mart 2020 Perşembe 13:20
Ksp: “ 8 Mart, İşçi Kadınların Emek Mücadelesi Günüdür”
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Lefkoşa, 5 Mart 20 : Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, 8 Mart nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 1857’de kadınların 18 saatlik insanlık dışı çalışma koşullarına karşılık 10 saatlik işgücü talebiyle başladığını anımsatarak yaşananları aktardı.
“Kadın sorunun temelinde yatan gerçek, sömürücü, barbar sınıf egemenliğidir” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, kapitalizmin kadına baskı, sömürü, sefalet, savaş, yok oluş ve göçler getirdiği kaydedildi.
KSP açıklamasına şöyle devam etti:

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“Kadının böylesi bir düzenden hiçbir çıkarı ve beklentisi olamaz. Kadınlar hem ezilen cins hem de ezilen sınıfın bir parçası olarak emperyalist savaşların sona ereceği, insanca yaşayabilecekleri özgürlüğün ve doğrudan demokrasinin insanlığa mal edildiği sosyalist bir devrimle özgürleşecektir. Ve kadın kurtulduğunda insanlık da kurtulacaktır. Yaşasın sınıf kardeşliği mücadelemiz. Yaşasın Kızıl 8 Martlar”
(AK/FEZ)
 

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