Ksp: “ 8 Mart, İşçi Kadınların Emek Mücadelesi Günüdür”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, 8 Mart nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 1857’de kadınların 18 saatlik insanlık dışı çalışma koşullarına karşılık 10 saatlik işgücü talebiyle başladığını anımsatarak yaşananları aktardı.
“Kadın sorunun temelinde yatan gerçek, sömürücü, barbar sınıf egemenliğidir” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, kapitalizmin kadına baskı, sömürü, sefalet, savaş, yok oluş ve göçler getirdiği kaydedildi.
KSP açıklamasına şöyle devam etti:
(AK/FEZ)