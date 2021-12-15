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KSP seçime katılmayacak, hiçbir partiye destek vermeyecek

Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (KSP) 23 Ocak’ta yapılacak genel seçime katılmayacağı açıklandı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 12:00
KSP seçime katılmayacak, hiçbir partiye destek vermeyecek

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Seçimlere katılmayışımız seçim sürecine karşı olmamızdan veya seçimleri boykot eden bir tavır içinde olmamızdan kaynaklanmamaktadır.” denildi.

Açıklamada, KSP’nin seçimleri, Kıbrıs ve uluslararası işçi sınıfının ve emekçi halkların çıkarlarını savunan ve koruyan parti politikalarının, Kıbrıs işçi sınıfına ve emekçi halkına tanıtılması açısından önemli bir mücadele platformu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

KKTC’de işçi, emekçi, memur, üretici, dar gelirli vatandaşların rejim sahipleri tarafından acımasızca sömürüldüğü ifade edilen açıklamada, “çevrenin tahribatı, ormanlar, deniz kıyıları, dağların yağmalanması ve ülkenin açgözlü burjuvalar tarafından yağmalanmasının devam ettiği” belirtildi.

“MALİ KAYNAK VE KADRO YETERSİZLİĞİMİZ VAR”

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KSP’nin seçimlere katılamayışının iki temel nedeni olarak mali kaynak ve kadroların sayısal yetersizliğine işaret edilen açıklamada, “İşçi ve emekçi kitlelerin, kendi siyasetlerini savunan, kapitalist sömürüye karşı işçi ve emekçi sınıfların kurtuluş mücadelesini veren KSP’ye sahip çıktıkları, KSP’ye katıldıkları oranda KSP bu olumsuzlukları aşacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, barışın gelmesi için, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yaşayan emekçilerin kardeşçe birlikteliği ve dayanışmasının sağlanması için mücadelenin var olduğu kaydedilerek, KSP’nin seçimlerde hiçbir partiye destek vermeyeceği de belirtildi.

ORTAK İLKE VE HEDEFLERLE MÜCADELE ÇAĞRISI…

KSP açıklamasında, somut bir güç birliği çağrısında bulunularak, egemenlik, barış ve özgürlük mücadelesini yükseltmek için de ilkeler açıklandı ve egemenlik, özgürlük ve barış için mücadele çağrısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 15.12.2021 13:14
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