KSP: “Oy vermemekle seçimi boykot aynı şey değildir!”

KSP yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ekim'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük tavrını ve buna yönelik gerekçelerini ortaya koydu.

KSP MK'nın bu tavrının, boykotçuların tavrıyla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“KSP, seçimi boykot etmiyor diye, ille de adaylardan birini desteklemek ve ona oy vermek zorunda olduğuna inanmıyor. KSP, seçimi boykot etmiyor diye, kitlelere ille de adaylardan birine oy vermeye çağırmak zorunda olduğuna da inanmıyor.



Çünkü KSP, adayların tümünün de Ankara'nın politikalarına hizmet eden işbirlikçiler olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle KSP, kitleleri bu seçimde oy kullanmamaya, Ankara'nın politikalarına hizmet eden bu işbirlikçilere oy vermemeye çağırır.”