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KSP: “Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor”

KSP: “Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor”

21 Haziran 2019 Cuma 08:01
KSP: “Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaştırıldığını savundu.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de, doğal gaz ve petrol zenginliklerinin keşfedilmesiyle Ada üzerinde emperyalist büyük güçlerin çıkar dalaşmalarının giderek daha da keskinleştiği ileri sürüldü.

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Kıbrıs’ın her iki yarısındaki “toplum liderlerinin” ve politikacıların halkı icazetli politikalarıyla aldatmaya devam ettiği savunulan açıklamada, “Kuzeyde gerici, burjuva-emperyalist Türkiye olmadan ayakta duramayan bir ekonomik, siyasi ve askeri yapı; Güneyde de AB ne derse yapmaya hazırlanan bir yapı bulunduğu” iddia edildi.

KSP açıklamasında, son dönemde ortaya çıkan önerilerin gerek Kuzeyde gerekse Güneyde halkı birleştirmesinin imkânsız olduğu ve halkı bölme önerileri olduğu iddia edilerek, son 50 yılın bunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Son on yılda bu siyasi tespitimiz defalarca ispatlandı. Bu da bize şunu ilan etme hakkı verir: Tüm bu burjuva emperyalist siyasetlerin tartışmasız tek alternatifi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 21.06.2019 12:16
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