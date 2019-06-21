KSP: “Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaştırıldığını savundu.
KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de, doğal gaz ve petrol zenginliklerinin keşfedilmesiyle Ada üzerinde emperyalist büyük güçlerin çıkar dalaşmalarının giderek daha da keskinleştiği ileri sürüldü.
KSP açıklamasında, son dönemde ortaya çıkan önerilerin gerek Kuzeyde gerekse Güneyde halkı birleştirmesinin imkânsız olduğu ve halkı bölme önerileri olduğu iddia edilerek, son 50 yılın bunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Son on yılda bu siyasi tespitimiz defalarca ispatlandı. Bu da bize şunu ilan etme hakkı verir: Tüm bu burjuva emperyalist siyasetlerin tartışmasız tek alternatifi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir” ifadelerine yer verildi.