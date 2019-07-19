KSP: “Kıbrıs sorunu BM çerçevesinde çözülemez”

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi, Kıbrıs sorunun BM çerçevesinde çözülemeyeceğini savunarak, “sahte çözüm senaryolarıyla” zaman kaybettirilmesine son verilmesi gerektiğini kaydetti.

KSP’den yapılan açıklamada, Kıbrıs sorunu ve bu sorunun beraberinde taşıdığı tüm diğer sorunların Kıbrıs'ın işçi ve emekçi halk kitlelerinin emperyalizme karşı güç birliği içinde mücadele etmesi halinde çözümlenebileceği belirtildi.

45 yıl önce NATO bünyesinde hazırlanan planlar çerçevesinde Kıbrıs’ın ikiye bölündüğünü görüşü belirtilen açıklamada, “büyük emperyal güçler tarafından yönetilen Birleşmiş Milletler” bünyesinde 1968’den bu yana yürütülen “toplumlararası görüşmelerin” hiçbir sonuca ulaştırılamadığı kaydedildi.

Niyetin Kıbrıs sorununu çözmek olmadığı savunulan açıklamada, bu sorunlara bir de ada etrafında bulunan doğal gaz ve petrol rezervlerinin varlığının eklendiğine dikkat çekildi.

“EMPERYALİST GÜÇLER YENİ ÇATIŞMANIN TEMELİNİ HAZIRLIYOR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs açıklarındaki denizlerde bulunan bu zenginliği nasıl paylaşacaklarına ilişkin olarak emperyalist güçler dalaşmaya başlamıştır. Bu çıkar kavgasını Kıbrıs halkının, adada yaşayan farklı ulusal topluluklardan tüm emekçilerin çıkarlarını korumak için başlatılmış bir mücadele olarak yutturmaya çalışan emperyalist güçler adamızda yeni bir çatışmanın temelini hazırlamaktadırlar.”