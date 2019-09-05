KSP: “Kıb-Tek, kamuya ait kalmalı”

KSP Merkez Komitesi adına yapılan yazılı açıklamada, “Ne ‘özel’ ne de ‘özerk’ elektrik idaresi istemiyoruz! Elektrik kurumu kamuya ait olmalı ve tüm yöneticileri seçilmiş uzmanlardan oluşmalıdır!” denildi.
Türkiye hükümetinin yapılan protokollerle Kıb-Tek’in özelleştirilmesini empoze ettiği iddiasında bulunulan açıklamada, “Bu bağlamda elektrikte de hedef, halkımıza empoze edilen özelleştirmeye karşı çıkarak, tam anlamıyla seçilmiş halk temsilcilerinin yönetiminde bir kamu idaresinin oluşturulması olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.