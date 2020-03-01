KSP: "Kapıların tek taraflı kapatılması kuşku uyandırıyor"

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta, toplum liderlerinin de katkısı ile yapılan iki toplumlu Sağlık Komitesi toplantısına, iki taraftan da uzmanların çağrıldığı ve bazı kararlar alındığı hatırlatıldı.

Henüz adada ve Türkiye'de hiçbir vaka görülmediği halde yapılan uygulamanın soru işaretleri taşıdığı dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sadece koronavirüsüne karşı değil, tüm tehlikeli ve salgın hastalıklara karşı adanın her iki tarafında da gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Önlem alınırken kitlelerin dolaşım özgürlüklerine sınırlama getirilmemelidir. Siyasi gelişmeler halkın özgürlüklerini kısıtlamak için mazeret yapılmamalıdır.”



