KSP: “Garanti ve İttifak anlaşmaları uygulanamaz hale geldi”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) garanti ve ittifak anlaşmalarının günümüzde tamamen uygulanamaz hale geldiğini, hükmünü yitirmiş durumda olduğunu ileri sürdü ve “Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmaları ısrarla Kıbrıs halkının boynunda bir pranga olarak tutmak niyetindedir” iddiasında bulundu.
KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Biz Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak sadece TC'nin garantörlüğüne değil, Yunanistan ve Britanya'nın da garantörlüklerine karşıyız” denildi ve garantilerin Kıbrıs halkını değil bölgedeki emperyalist güçlerin çıkarlarını korumak için oluşturulduğu iddia edildi.
Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) garanti ve ittifak anlaşmalarının günümüzde tamamen uygulanamaz hale geldiğini, hükmünü yitirmiş durumda olduğunu ileri sürdü ve “Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmaları ısrarla Kıbrıs halkının boynunda bir pranga olarak tutmak niyetindedir” iddiasında bulundu.