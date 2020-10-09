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KSP: “Anayasa referandumuna katılmayı reddediyoruz”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Anayasa referandumuna katılmayı reddettiklerini açıkladı. 

09 Ekim 2020 Cuma 09:39
KSP: “Anayasa referandumuna katılmayı reddediyoruz”
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Partiden yapılan yazılı açıklamada, yargı sistemine eleştirilerde bulunularak, halkın değil, “sömürgeci güçlerin işlerine yarayan bir mekanizma” olduğu savunuldu. 
Açıklamada, yargı sisteminin pandemi sürecinde Anayasa’nın ayaklar altına alınmasını, seçim yasaklarının ihlal edilmesini önleyemediği, insan hakları ihlallerine gözünü kapattığı, polisin başka bir ülkenin kolluk kuvvetlerine bağlı olmasına göz yumduğu iddia edilerek, böyle bir yargı sistemine sahip çıkmayacakları kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 09.10.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
Kktc Anayasa ReferandumuKSP
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