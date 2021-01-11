KŞK, Hakkı Müftüzade’nin atanmasını memnuniyetle karşıladı

KŞK, HAKKI MÜFTÜZADE’NİN ATANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Hakkı Müftüzade’nin komitenin yeni Kıbrıslı Türk Üye görevine atanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, “KŞK’nın başarılarının devamını getirmek ve sevdiklerine dair haber alabilmek için hala bekleyen yüzlerce kayıp şahıs ailesine destek vermeye devam etmek amacıyla komitenin, Müftüzade ile birlikte çalışmak için sabırsızlandığı” belirtildi.

KÜÇÜK’E TEŞEKKÜR

1 Ocak’ta görevine başlayan Hakkı Müftüzade’nin özgeçmişine yer verilen açıklamada, Müftüzade’nin, KŞK’da Kıbrıslı Türk Üye olarak 15 yıllık görev süresini tamamlayan Gülden Plümer Küçük’ün yerine geldiği hatırlatılarak, “KŞK, 2006 yılında KŞK’nın insani faaliyetlerinin başladığı ve bunun neticesinde 993 kayıp şahsın yerinin belirlendiği, kimlik tespitinin yapıldığı ve ailelerine iade edildikleri bu önemli dönemde Komite kapsamında sağladığı hizmetlerden dolayı Sayın Küçük’e teşekkürlerini iletir” denildi.