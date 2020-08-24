Krizi fırsata çevirdiler...

Eğitim sektöründe korona krizini bazı özel okullar fırsata çevirdi.

Kalitesi tartışmaya açık uzaktan eğitimin verildiği geçen dönemde veliler, okul ücretlerini tüm hizmetlerden faydalanmış gibi ödedi.

Tam ücrete dahil olan yemek, servis ücreti gibi kalemlerde de velilere para iadesi yapılmadı.

Salgın sürecinde öğrenciler okula gitmiş gibi 'servis ücreti' alınırken yemedikleri yemeklerin de parası alınmış oldu.

KIBRIS MANŞET'e şikayetlerini dile getiren veliler, eğitim hizmeti dışında faydalanmadıkları servis ve yemek ücretlerinin iade edilmemesine isyan ettiler.

Yakın Doğu İlkokulu'nda çocuğu okutan bir veli, '1 dönem boyunca okul servisinden faydalanmadık, doğal olarak öğle yemeğinden de faydalanılmadı ama biz parasını peşin ödedik' diyerek isyan etti.

Yeni eğitim dönemi başlarken özel okulda çocuklarını okutan velilerin tedirginlikleri katlanarak artıyor.

Geçen dönem için para iadesi yapmayan okul yöneticilerine 'hiç olmazsa bu dönem indirim yapılsın' şeklinde talepte bulunan velilerin aldıkları cevap ise oldukça manidar; ' Bu dönem zam yapmadık ona sayın'

Özel okulların çok acımasız davrandığından şikayet eden veliler, bu dönemde de yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda maddi kayıp endişesi duyuyor ve Eğitim Bakanlığı'ndan güvence istiyor.

Öte yandan Türkiye'de Özel okul dernekleri, yüz yüze eğitimin sekteye uğraması halinde okulların velilere belli bir oranda ücret iadesi yapacağını açıkladı.