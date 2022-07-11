banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Yedidalga'da yangın
Yedidalga'da yangın
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Alaniçi köyünün sevilen insanlarından idi
Alaniçi köyünün sevilen insanlarından idi
banner404

Kriminal galericiye polis baskını !!!

İsmi sürekli kriminal insanlar ve kriminal olaylarla gündeme gelen KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın tutuklandığı öne sürülüyor.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:05
Kriminal galericiye polis baskını !!!

KRİMİNAL GALERİCİYE POLİS BASKINI !!!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
İsmi sürekli kriminal insanlar ve kriminal olaylarla gündeme gelen KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın tutuklandığı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda gümrük müdürlüğüne verilen sahte ve karşılıksız çek olaylarına da adı karışan, birçok kriminal olay ve kişilerle çeşitli bağlantılarıyla gündeme gelen, Bahçeciler'in galerisini kundakladığı gece "galerisinin kameralarının rastgele çalışmadığı" KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın evine ve işyerlerine önceki gün polis tarafından şok baskınlar yapıldığı öğrenildi.

Basından gizli olarak Polis Genel Müdürlüğünün özel birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evine ve işyerlerine kalabalık polis ekipleriyle baskın yapıldığı bilgisini veren komşuları o vakitten beridir ortalıkta görülmeyen Halil Kahraman'ın tutuklanarak gözaltına alındığı ileri sürülüyor. KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın evinin ve işyerlerinin hangi kriminal olayla ilgili arandığı ve kendisinin nerede olduğuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedidalga'da yangın
Yedidalga'da yangın
Hava durumu..
Hava durumu..
Sağlık Bakanı Altuğra'dan Basın Günü’nü Mesajı...
Sağlık Bakanı Altuğra'dan Basın Günü’nü Mesajı...
Bugün Kurban Bayramı'nın Üçüncü Günü...
Bugün Kurban Bayramı'nın Üçüncü Günü...
Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk Basını, Kıbrıs Türkü’nün Ortak Sesidir”
Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk Basını, Kıbrıs Türkü’nün Ortak Sesidir”
Ataoğlu: “Güçlü Toplum Basının Gücüne Bağlı“
Ataoğlu: “Güçlü Toplum Basının Gücüne Bağlı“
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Alaniçi köyünün sevilen insanlarından idi
Alaniçi köyünün sevilen insanlarından idi
Akar: “Okur sayısı azalıyor, kalite düşüyor“
Akar: “Okur sayısı azalıyor, kalite düşüyor“
2. Cumhurbaşkanı Talat, Covid 19 olduğunu açıkladı
2. Cumhurbaşkanı Talat, Covid 19 olduğunu açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim