Kriminal galericiye polis baskını !!!

KRİMİNAL GALERİCİYE POLİS BASKINI !!!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İsmi sürekli kriminal insanlar ve kriminal olaylarla gündeme gelen KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın tutuklandığı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda gümrük müdürlüğüne verilen sahte ve karşılıksız çek olaylarına da adı karışan, birçok kriminal olay ve kişilerle çeşitli bağlantılarıyla gündeme gelen, Bahçeciler'in galerisini kundakladığı gece "galerisinin kameralarının rastgele çalışmadığı" KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın evine ve işyerlerine önceki gün polis tarafından şok baskınlar yapıldığı öğrenildi.

Basından gizli olarak Polis Genel Müdürlüğünün özel birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evine ve işyerlerine kalabalık polis ekipleriyle baskın yapıldığı bilgisini veren komşuları o vakitten beridir ortalıkta görülmeyen Halil Kahraman'ın tutuklanarak gözaltına alındığı ileri sürülüyor. KING OTO GALERİ sahibi Halil Kahraman'ın evinin ve işyerlerinin hangi kriminal olayla ilgili arandığı ve kendisinin nerede olduğuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti.