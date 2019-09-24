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Kredi kartıyla günün her saatinde LTB’ye ilişkin tüm ödemeler yapılabiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine cevap veren teknolojik sistemler sayesinde yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Kredi kartıyla günün her saatinde LTB’ye ilişkin tüm ödemeler yapılabiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine cevap veren teknolojik sistemler sayesinde yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.

24 Eylül 2019 Salı 09:00
Kredi kartıyla günün her saatinde LTB’ye ilişkin tüm ödemeler yapılabiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine cevap veren teknolojik sistemler sayesinde yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB binası önünde hizmet vermeye başlayan 7/24 ödeme noktasının ardından, Kemal Aksay Caddesi’nde bulunan LTB Fidanlığı önüne de yeni bir ödeme noktası yerleştirildi.

LTB’YE İLİŞKİN TÜM ÖDEMELER GÜNÜN HER SAATİ KOLAYCA YAPILABİLİYOR

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Su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezaları, ödeme cihazı sayesinde günün herhangi bir saatinde kredi kartıyla kolayca ödenebiliyor. 

SU SAYAÇLARINA YÜKLEME YAPILABİLİYOR

Yurttaşlar 7/24 ödeme noktasından akıllı su sayaçlarına 100 TL’ye kadar anında kontör yüklemesi de yapabiliyorlar. 

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hizmet veren 7/24 ödeme noktasından akıllı su sayacı kullanan aboneler borçlarını da ödeyebilmekte. Teknoloji sayesinde ödeme yöntemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan LTB, 7/24 ödeme noktalarını şehrin farklı yerlerine yerleştirerek yurttaşların hizmetine sunmaya devam edecek. 

Son Güncelleme: 24.09.2019 12:08
Anahtar Kelimeler:
Ltb ödemeler
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