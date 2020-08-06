MALİYE BAKANI AMCAOĞLU: “1 MİLYON 279 BİN TL’LİK MİKTAR BUGÜN BANKALARA YATIRILDI” BANKALAR DA İLGİLİ MİKTARLARI MÜŞTERİLERİNİN HESAPLARINA YATIRACAK”

“BU EYLÜL 2019’UN İLK ÖDEMESİ. İADELER ARTIK HER AY DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPILACAK”

Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan alışverişlerin yüzde 1’ine denk gelen rakam vatandaşlara iade ediliyor. Eylül 2019’un ilk ödemesi olan 1 milyon 279 bin TL bugün bankalara yatırıldı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bundan sonra iadelerin her ay düzenli şekilde yatırılacağını açıkladı.



Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hükümetin, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma ve vatandaşı yaşanan pandemi sürecinde mali anlamda bir nebze olsun rahatlatma amacıyla yürürlüğe koyduğu uygulama kapsamında ilk ödeme bugün yapıldı.Maliye Bakanı Amcaoğlu, 1 milyon 279 bin TL’lik miktarın bankalara yatırıldığını, bankaların da ilgili miktarları kendi müşterilerinin hesaplarına yatıracağını söyledi.Eylül 2019’un ilk ödemesinin bugün gerçekleştiğini kaydeden Amcaoğlu, bundan böyle iadelerin her ay düzenli şekilde yapılacağını kaydetti.