Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli oldu.

Bu doğrultuda TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,50 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 2 oldu.

Döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,09 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 1,59 olarak açıklandı.

