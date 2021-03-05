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Kredi FAİZLERİ dondurulmalıdır!

Denktaş: Hükümetin yapmak istediği faizleri dondurmak değil ötelemektir…

05 Mart 2021 Cuma 11:31
Kredi FAİZLERİ dondurulmalıdır!
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Kredi FAİZLERİ dondurulmalıdır!

Denktaş: Hükümetin yapmak istediği faizleri dondurmak değil ötelemektir…

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş özel sektörün içinde bulunduğu sıkıntıların aşılması için hükümete önemli görevler düştüğünü öncelikli olarak da banka borçları konusunda girişimde bulunması gerektiğini söyledi.

Faiz borçları konusunda 2013 yılındaki yasanın bugüne uyarlanarak yeniden yürürlüğe sokulmasının elzem olduğunu belirten Denktaş, pandemi döneminde yaşanan sorunların başka türlü hafifletilemeyeceğini ifade etti.

Havadis TV’ye konuşan Serdar Denktaş’ın açıklamaları şöyle;

“Daha çok konuşulması gereken esnafın, iş adamının, özel sektör çalışanın durumudur..Eylem planının içinde onların çektikleri sıkıntıları atlatabilecekleri bir şey var mıdır yok mudur bunları görmek isterim..

Şu ana kadar gördüğüm, imzalanan protokol normal zamanda imzalanan protokollerin devamıdır.. Pandemi dönemine yönelik bir yıldır var olan sıkıntıların bugün yarattığı sonuçla ilgili bir şey yoktur..

Başbakan’ın bahsettiği bankaların yeniden yapılandırma dediği şey, ötelemedir..

Burada da faiz birikerek yeniden önünüze gelecek..Zaten geliriniz yok, onu da ödeyemeyeceksiniz..Mazbatalar yine birikti..

Olması gereken 2013’te geçirilen yasayı bugüne uyarlayarak, 2020’de ortaya çıkan sonuçları hafifletecek bir çözüme gitmektir…”

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DP Lefkoşa Milletvekili Serdar DenktaşDP Lefkoşa MilletvekiliSerdar Denktaş
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