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Köy Kadın Kursu Merkezi Öğretmenleri ve Kursiyerleri, Sos Çocuk Köyü yararına el işi ürünler üretti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı köy kadın kursu merkezlerinde görevli öğretmenler ve kursiyerler tarafından SOS Çocuk Köyü yararına el işi ürünler üretildi.

30 Nisan 2021 Cuma 10:45
Köy Kadın Kursu Merkezi Öğretmenleri ve Kursiyerleri, Sos Çocuk Köyü yararına el işi ürünler üretti
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75 merkezde üretilen ürünler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter’e takdim edildi.

SOS Çocuk Köyü tarafından ortaya konulan proje çerçevesinde, ürünlerin hammaddesinin ve merkezlerde el işi üreten kadınların kazançlarının SOS tarafından karşılanıp, ortaya çıkan ürünlerinin satışının yapılması ve SOS Çocuk Köyü’ne gelir olması planlandığı, ancak ilk ürünlerin Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından projeye destek olma amacıyla bedelsiz olarak sağlandığı kaydedildi.

AMCAOĞLU: “GÜÇLÜ ÇOCUK, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUMU YARATMAK ADINA ÖNEMLİ BİR DAYANIŞMA RUHUNU SERGİLENDİ”

Bakan Amcaoğlu, Bakanlık toplantı salonundaki takdim sırasında yaptığı konuşmada, SOS Çocuk Köyü’nün atmış olduğu bu adıma destek vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, köy kadın kurslarındaki kadınların, SOS Çocuk Köyü’nün çağrısına hassasiyet göstermesiyle, güçlü çocuk, güçlü aile, güçlü toplumu yaratmak adına önemli bir dayanışma ruhunun sergilendiğini söyledi.

Amcaoğlu, pandemi döneminde bile üretimden kopmayan, her türlü isteğe cevap verebilen köy kadın kursu merkezlerindeki kadınların el emeği ürünlerinin çocuklar için bir kaynak oluşturabilmesinin önemine değindi.

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“PROTOKOLLE RESMİLEŞTİRMEK BİR SONRAKİ ADIMIMIZ OLACAKTIR”

Amcaoğlu, Bakanlık adına atılacak bir sonraki adımın, sürecin resmiyete dökülmesi ve köy kadın kursu elemanlarının bir protokol çerçevesinde, SOS Çocuk Köyü’nün tedarikinde, onların istekleri doğrultusunda, kaynak olarak dönebilecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.

AKTER: “BU BAŞLANGIÇTIR, BUNDAN SONRASI GELECEK. VE HEPİMİZ İÇİN GELECEK”

SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de yaptığı konuşmada, SOS ekibi tarafından ortaya atılan fikrin olumlu bir şekilde karşılanması ve neticesinde 35 öğretmenin ve birçok kursiyerin eserler üretip, destek olmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu adımın bir başlangıç olduğunu, devamının da geleceğini aktaran Akter, “Biz, SOS olarak öncelikle ailelerimizin güçlenmesini hedeflemekteyiz. Çünkü güçlü aile demek, devletin bakımına ihtiyaç duymayan çocuk demek.  Bizlerin bakımına ihtiyaç duymayan çocuk demek. Bunun için köylere de ulaşmamız da çok önemli. Köy Kadın Kurslarımız bunlardan biri” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.04.2021 11:41
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