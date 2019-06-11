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Köy kadın kursları yıl sonu sergisi Beyarmudu’nda açıldı

Köy kadın kursları yıl sonu sergisi Beyarmudu’nda açıldı

11 Haziran 2019 Salı 16:40
Köy kadın kursları yıl sonu sergisi Beyarmudu’nda açıldı

Beyarmudu, Alaniçi,İncirli ve Güvercinlik köy kadın kursları yıl sonu sergisi Mesarya sosyal tesislerinde dün saat 18.30’da açılışı gerçekleşti. Açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları ekibi açılıştan önce halk dansları gösterisi yaptı.

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Kurs Eğitmeni Dilay Yahyaoğlu sergi ve kurs hakkında bilgi verdi “2018 itibariyle Beyarmudu, Alaniçi,İncirli ve Güvercinlik köy kadın kurslarında kursiyer eğitmeniyim. Bugün burada kurs gören kadınların 52 tane el işi yapmış eserleri sergilenmektedir. Seramikten cam mozaike, ahşaptan geri dönüşümden yapmış oldukları eserler sergileniyor. 1 yıl içinde yapmış oldukları eserleri dönem sonunda sergiliyoruz” dedi.

Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Beyarmudu, Alaniçi,İncirli ve Güvercinlik köylerinin el sanatı işlerini geleceğe taşımak için öğretmen ve öğrencilerle bir aradayız.  Kaybettiğimiz el işlerini, yemeklerimizi, kültürümüzü ararken, yerel yönetimlerimizinde devreye girmesiyle birlikte devletinde desteğiyle beraber vizyonu olan belediye başkanlarıın bütçe ayırmasıyla birlikte  geleceğe taşıyabilmek adına gönüllüler ordusu yaratıldı.” İfadelerini kullandı

Konuşmanın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve halın katılımıyla kurdele kesimi gerçekleşti.  Bakan Nazım Çavuşoğlu  ve İlker Edip Köy kadınlarının yapmış olduğu el işi sergilerini gezdiler. Açılışın sonunda köy kadın kurslarında eğitim alanlara sertifikaları verildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Beyarmudu Köy Kadın Kursları
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