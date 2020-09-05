Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan\'da 1089, Brezilya\'da 888, Meksika\'da 522 Kişi Öldü

Ankara, 5 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1089 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 69 bin 561'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 432 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 23 bin 179'a çıktı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 107 bin 223 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

BREZİLYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 125 BİN 502’YE ÇIKTI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 888 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 125 bin 502’ye, vaka sayısı da 50 bin 163 artarak 4 milyon 91 bin 801’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 845 bin 16 vaka ve 31 bin 91 virüs kaynaklı ölümle Brezilya'nın salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 278 bin 243 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 66 BİN 851'E YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 522 artarak 66 bin 851'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 196 artışla 623 bin 90'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 434 bin 667 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

AFRİKA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 1 MİLYON 290 BİNE YAKLAŞTI

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 289 bin 817'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 669 artarak 1 milyon 289 bin 817 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 239 artışla 30 bin 905'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 678 ölümle Güney Afrika, 5 bin 495 ölümle Mısır, 1539 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 635 bin 78 olarak kaydedilirken bu ülkeyi 99 bin 582 vaka ile Mısır ve 68 bin 605 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 25 bin 872 kişi ise iyileşti.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 635 BİNİ GEÇTİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 635 bin 78'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 14 bin 678'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 2 bin 63 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 635 bin 78e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 765 bin 700 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 557 bin 818'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

AVUSTRALYA’DA KOVİD-19 YASAKLARI PROTESTO EDİLDİ

Avustralya'nın Melbourne kentinde yüzlerce kişinin katıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti.

Melbourne kent merkezindeki Anzak Anıtı önünde, kentte uygulanan sıkı Kovid-19 yasaklarına karşı çıkan Avustralyalıların ‘‘Özgürlük Günü’’ temasıyla düzenlediği gösteriye, izin vermeyen polis ekipleri atlı polislerin de desteğiyle gösteriye müdahale etti.

Kovid-19 tedbirlerinden dolayı açık alanlarda toplanma yasağı uygulanan ketteki gösteride, zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede yaşandı, en az 20 protestocu gözaltına alındı. Anzak Anıtı’ndan Albert Park’a kadar yürüyen yüzlerce yasak karşıtı protestocu, bir süre daha devam ettirdikleri gösterilerine burada verdi.

Hafta içinde sosyal medya üzerinden gösteri çağrısında bulundukları ileri sürülen, biri hamile kadın üçü erkek 4 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Victoria eyaletindeki Kovid-19 yasaklarından dolayı, maske takmayanlara 200, yasakları ihlal edenlere şahsılara 1652, kurallara uymayan işyerlerine 9 bin 913 Avustralya doları ceza veriliyor. Söz konusu cezalara neden olan ihlaller, mahkemeye taşınması durumunda cezalar daha da artıyor.

Victoria eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta eyalet genelinde "felaket durumu" ilan edilmiş, eyaletin başkenti Melbourne’da, 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

13 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak yasaklar kapsamında, her haneden sadece 1 kişi evine 5 kilometre mesafeden alışveriş yapabilecek. Açık alanda günde 1 saat egzersiz yapılabilirken, cenaze törenlerine sadece 10 kişi katılabiliyor.

Düğünlerin tamamen yasaklandığı şehirde, kafe ve restoranlar paket servisine açık tutuluyor. Uzaktan eğitime izin verilen şehirde, bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

Melbourne kent merkezinde Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericilere ‘‘bencillik’’ suçlamasında bulunan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Bazı insanlar bencilce, tehlikeli ve hukuka aykırı bir şekilde protesto gösterisi yapıyor, polisin uygun adımları attığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Andrews, eyalette 13 Eylül’e kadar yürürlükteki yasakların hafifletilmesini sağlayacak yol haritasını yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını sözlerine ekledi.

AVUSTRALYA’DA KOVİD-19’DAN CAN KAYBI 748’E ÇIKTI

Kovid-19’dan en fazla can kaybı ve vaka sayısını kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 661’e, Avustralya genelinde 748’e yükseldi.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan NSW eyaletinde 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Victoria’da bugün 76, Yeni Güney Galler’de 5, Queensland’da 1 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 218’e iyileşenlerin sayısı da 22 bin 165’e yükseldi.

Halen 2 bin 669 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 26’sı yoğun bakımda olmak üzere 391 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.

YENİ ZELANDA’DA 3 KİŞİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerde 3 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 112 olduğunu açıklayan bakanlık, aktif vakalardan 1’i yoğun bakımda olmak üzere 2 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1767 kişiden 1631’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

(AA/EMR/YIL)