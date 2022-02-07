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Kovid-19’dan bugün 5 kişi vefat etti; 432 pozitif vakaya rastlandı

07 Şubat 2022 Pazartesi 19:30
Kovid-19’dan bugün 5 kişi vefat etti; 432 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son 24 saatte Kovid-19’dan 5 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 16 bin 601 test sonucunda 432 pozitif vakaya rastlandı, 639 kişi ise taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.
Tedavisi devam eden 4 bin 673 vakanın 58’i Pandemi Merkezi’nde, 7’si ise yoğun bakımda bulunuyor.
7 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.601      
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Yerel Vaka Sayısı: 432        
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639      
Bugün Kaybedilen Hasta:  5 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.468.618   
Toplam Vaka Sayısı: 58.830         
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977       

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58    
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4608     
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182   
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1709 
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493 
GÜVENDE KAL GENEL TABLO 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3741        
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   123417  
 

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Son Güncelleme: 07.02.2022 21:34
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