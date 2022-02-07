Kovid-19’dan bugün 5 kişi vefat etti; 432 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son 24 saatte Kovid-19’dan 5 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 16 bin 601 test sonucunda 432 pozitif vakaya rastlandı, 639 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.

Tedavisi devam eden 4 bin 673 vakanın 58’i Pandemi Merkezi’nde, 7’si ise yoğun bakımda bulunuyor.

7 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.601

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 432

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639

Bugün Kaybedilen Hasta: 5

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.468.618

Toplam Vaka Sayısı: 58.830

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58Karantinadaki Vaka Sayısı : 4608Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1709GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLARSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493GÜVENDE KAL GENEL TABLOTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3741Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123417