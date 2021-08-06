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Kovid-19’dan bir gecede iki ölüm

06 Ağustos 2021 Cuma 22:15
Kovid-19’dan bir gecede iki ölüm

73 VE 74 YAŞLARINDAKİ İKİ ERKEK ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

KKTC’de Kovid-19’dan akşam saatlerinde iki ölüm gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağrıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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 Kovid-19 tanısıyla 18 Temmuz tarihinden beri  Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşındaki  C.Ç  Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın hipertansiyon ve  kalp rahatsızlıkları da bulunmaktaydı.

Sağlık Bakanlığı merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine  başsağlığı ve sabır diledi.

KKTC’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi.

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Son Güncelleme: 06.08.2021 22:25
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