Kovid-19’dan bir gecede iki ölüm

73 VE 74 YAŞLARINDAKİ İKİ ERKEK ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
KKTC’de Kovid-19’dan akşam saatlerinde iki ölüm gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağrıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastanın hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları da bulunmaktaydı.
Sağlık Bakanlığı merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
KKTC’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi.