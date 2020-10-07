Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 36 milyon 44 bin 751, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 54 bin 604, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 149 bin 68..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 722 bin 746..
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Hindistan 6 milyon 757 bin 131,
- Brezilya 4 milyon 970 bin 953 ,
- Rusya 1 milyon 237 bin 504,
- İspanya 865 bin 631,- Fransa 634 bin 763,
- İngiltere 530 bin 113,
- İtalya 330 bin 263,
-Türkiye 327 bin 557,
-Almanya 307 bin 119,
-Yunanistan 20 bin 541,
-Güney Kıbrıs Bin 876,
-KKTC 778..