Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 36 milyon 44 bin 751, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 54 bin 604, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 149 bin 68..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 722 bin 746..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 757 bin 131,

- Brezilya 4 milyon 970 bin 953 ,

- Rusya 1 milyon 237 bin 504,

- İspanya 865 bin 631,

- Fransa 634 bin 763,

- İngiltere 530 bin 113,

- İtalya 330 bin 263,

-Türkiye 327 bin 557,

-Almanya 307 bin 119,

-Yunanistan 20 bin 541,

-Güney Kıbrıs Bin 876,

-KKTC 778..