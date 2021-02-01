Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 103 milyon 523 bin 190, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 237 bin 720 iyileşen kişi sayısı ise 75 milyon 126 bin 759.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 26 milyon 7675 bin 229.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 758 bin 619,

- Brezilya 9 milyon 204 bin 731,

- Rusya 3 milyon 850 bin 439,

- İngiltere 3 milyon 817 bin 176,

- Fransa 3 milyon 197 bin 114,

- İspanya 2 milyon 830 bin 478,

- İtalya 2 milyon 553 bin 32,

-Türkiye 2 milyon 477 bin 463,

-Almanya 2 milyon 225 bin 659,

-Yunanistan 156 bin 957,

-Güney Kıbrıs 30 bin 876,

-KKTC 2325.