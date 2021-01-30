Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 102 milyon 635 bin 172, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 216 bin 418 iyileşen kişi sayısı ise 74 milyon 329 bin 275.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 26 milyon 512 bin 193.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 734 bin 26,

- Brezilya 9 milyon 119 bin 477,

- Rusya 3 milyon 813 bin 48,

- İngiltere 3 milyon 772 bin 813,

- Fransa 3 milyon 153 bin 487,

- İspanya 2 milyon 830 bin 478,

- İtalya 2 milyon 529 bin 70,

-Türkiye 2 milyon 464 bin 30,

-Almanya 2 milyon 207 bin 393,

-Yunanistan 155 bin 678,

-Güney Kıbrıs 30 bin 657,

-KKTC 2255.